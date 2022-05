“Putin non ci ha divisi e non ci dividerà”: Draghi fa il verso a Biden. Gli Usa puntano sull’Italia (per imbrigliare l’Ue) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – “Putin non ci ha divisi e non ci dividerà“: Mario Draghi a Washington fa sue le parole di Joe Biden e gli Usa ringraziano. Come da copione, il premier italiano in visita negli Stati Uniti incontra il presidente dem e rinnova l’impegno a seguire la Casa Bianca su tutta la linea: sanzioni contro la Russia, armi all’Ucraina. E Biden esprime gratitudine: “Sei stato un buon amico e un grande alleato”. Draghi è di casa negli States e quando era governatore della Bce si sentiva più volte al giorno con la Federal Reserve (infatti ieri ha incontrato l’ex numero uno della Fed Janet Yellen). Alla sua prima visita alla Casa Bianca da presidente del Consiglio Draghi ha ribadito l’alleanza Italia-Usa. Biden dal canto suo conta proprio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – “non ci hae non ci“: Marioa Washington fa sue le parole di Joee gli Usa ringraziano. Come da copione, il premier italiano in visita negli Stati Uniti incontra il presidente dem e rinnova l’impegno a seguire la Casa Bianca su tutta la linea: sanzioni contro la Russia, armi all’Ucraina. Eesprime gratitudine: “Sei stato un buon amico e un grande alleato”.è di casa negli States e quando era governatore della Bce si sentiva più volte al giorno con la Federal Reserve (infatti ieri ha incontrato l’ex numero uno della Fed Janet Yellen). Alla sua prima visita alla Casa Bianca da presidente del Consiglioha ribadito l’alleanza Italia-Usa.dal canto suo conta proprio ...

