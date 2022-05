"Pieno di belle ragazze, ho fatto...". Crisanti senza freni: l'impensabile retroscena sul compleanno di Sgarbi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al compleanno di Vittorio Sgarbi c'era anche Andrea Crisanti. È lui, il microbiologo dell'università di Padova, a svelare nei minimi dettagli la festa per i 70 anni del critico d'arte. "Con Vittorio siamo diventati amici da qualche tempo, tanto che è anche venuto a vedere la villa d'epoca che ho appena comprato", ha confessato Crisanti ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Il deputato, per l'occasione, aveva consigliato al microbiologo di lasciare il suo nuovo acquisto, la sua antica residenza, "più simile possibile a com'è attualmente, in particolar modo per quel che riguarda la facciata principale. Ma tanto con tutti i vincoli a cui è sottoposta al massimo potrò cambiare le piastrelle del bagno". Un rapporto, quello tra Crisanti e Sgarbi, che ha consentito al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aldi Vittorioc'era anche Andrea. È lui, il microbiologo dell'università di Padova, a svelare nei minimi dettagli la festa per i 70 anni del critico d'arte. "Con Vittorio siamo diventati amici da qualche tempo, tanto che è anche venuto a vedere la villa d'epoca che ho appena comprato", ha confessatoai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Il deputato, per l'occasione, aveva consigliato al microbiologo di lasciare il suo nuovo acquisto, la sua antica residenza, "più simile possibile a com'è attualmente, in particolar modo per quel che riguarda la facciata principale. Ma tanto con tutti i vincoli a cui è sottoposta al massimo potrò cambiare le piastrelle del bagno". Un rapporto, quello tra, che ha consentito al ...

Advertising

k90sfun : @Silent88Storm La cosa più pazza è che rifarei tutto! ???? Con te al mio fianco, sempre! Le nostre mani sempre stret… - CiappiDavid : @Rainbow_Luce Maremma ladra bambine ma qui e'pieno di belle donne - elisa_c_c : @alchimiablu No, la mia è una domanda socio-antropologica per capire cosa vi muove. Credo la nullafacenza e la noia… - Frange75 : @Marina31297272 Ma con lo sguardo senpre pieno di cose belle.. forza! ?? - Edmond72Dantes : @Joe911S ..concordo in pieno, una delle 5 più belle al mondo. Figurati che per lavoro uso (con piacere) una vettura… -