fisco24_info : Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1.842 dollari l'oncia: Sui mercati asiatici +0,23% - fainformazione : Banche centrali sempre più aggressive e l'oro ne risente - ansa_economia : Oro: prezzo spot in rialzo a 1.864 dollari l'oncia. Quotazioni guadagnano lo 0,55%

Avvio di giornata in lieve rialzo per ledell'. Il lingotto con consegna immediata passa di mano sui mercati asiatici a 1.842 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,23%. . 11 maggio 2022Petrolio: chiusura in netto calo ieri per ledell'nero che si sono fermate a 99,88 dollari, con un ribasso del 3,11%. Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle score strategiche di petrolio da parte del Dipartimento ... Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1.842 dollari l'oncia - Economia (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Avvio di giornata in lieve rialzo per le quotazioni dell'oro. Il lingotto con consegna immediata passa di mano sui ...Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 99,88 dollari, con un ribasso del 3,11%. Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle score ...