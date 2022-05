Oggi è un altro giorno, Laura Freddi Basta: “Paolo Bonolis? Per Sonia Bruganelli adesso non sono più un problema” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ospite a Oggi è un altro giorno, Laura Freddi ha ripercorso la sua vita, a iniziare dalla carriera. Tra qualche giorno compirà 50 anni, un’età che, in fin dei conti, non le dispiace affatto: “50 è un’età molto bella, di consapevolezza”, dice. Ricorda con affetto gli anni a Non è la rai e anche le esperienze importanti accanto a Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà: “Quando andai ospite di Carramba avevo studiato i passi meticolosamente, entrai, vidi lei, il suo caschetto, e improvvisamente il buio. Ero talmente presa che mi sono inventata i passi. Lei sapeva tutto perché veniva durante le prove; una grande professionalità”. La Freddi ha parlato anche di Ginevra, sua figlia, avuta a 44 anni: “Ho scoperto di essere incinta il giorno del mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ospite aè unha ripercorso la sua vita, a iniziare dalla carriera. Tra qualchecompirà 50 anni, un’età che, in fin dei conti, non le dispiace affatto: “50 è un’età molto bella, di consapevolezza”, dice. Ricorda con affetto gli anni a Non è la rai e anche le esperienze importanti accanto a Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà: “Quando andai ospite di Carramba avevo studiato i passi meticolosamente, entrai, vidi lei, il suo caschetto, e improvvisamente il buio. Ero talmente presa che miinventata i passi. Lei sapeva tutto perché veniva durante le prove; una grande professionalità”. Laha parlato anche di Ginevra, sua figlia, avuta a 44 anni: “Ho scoperto di essere incinta ildel mio ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi ci sono 30 articoli su la ex candidata dominatrice. Ho finalmente capito come andare sui giornali. Altro che p… - stanzaselvaggia : Decine e decine di testimonianze di ragazze e donne di tutte le età, tutte con nomi e cognomi, tutte con storie agg… - GiovaQuez : Tra Borgonovo e Di Cesare è chiaro che oggi hanno puntato tutto sul fattore simpatia. Tra l'altro c'è da sottolinea… - rottmelnew : RT @ladivoralibri: Non avevo mai letto STONER prima di ieri.E l’ho finito prima di oggi,perché praticamente non ho fatto altro che leggerlo… - Il_Pep9 : RT @Inter: ?? JUVENTUS - INTER ??? ?? Da Roma a Roma ?? Andrea Ranocchia e la sua storia nerazzurra ?? Dalla finale di Coppa Italia 2011 a quel… -