“Non sono della Juve”: De Laurentiis nega un selfie a un piccolo tifoso bianconero (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io non sono della Juve“, ha risposto Aurelio De Laurentiis all’ingresso all’assemblea di Lega al CONI a un piccolo tifoso bianconero che gli ha chiesto un selfie. Il siparietto è stato immortalato da ‘Tuttomercatoweb.com‘ che ha raccolto le immagini dell’arrivo del presidente del Napoli a Roma. IL VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io non“, ha risposto Aurelio Deall’ingresso all’assemblea di Lega al CONI a unche gli ha chiesto un. Il siparietto è stato immortalato da ‘Tuttomercatoweb.com‘ che ha raccolto le immagini dell’arrivo del presidente del Napoli a Roma. ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.

