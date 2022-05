Non funziona l’app BancoPosta l’11 maggio, problemi pure per PostePay e sito (Di mercoledì 11 maggio 2022) In questo mercoledì 11 maggio non funziona l’app BancoPosta per i milioni di italiani che utilizzano lo strumento di gestione del loro conto bancario presso Poste Italiane. Ci sono problemi e anomalie anche per quanto riguarda l’app PostePay dedicata appunto alla gestione della carta di debito dell’istituto e pure nell’area riservata del sito Poste.it. Insomma, i disservizi sono molteplici e per questo motivo, tanto più gravi. In che modo l’app BancoPosta non funziona? l’applicazione si apre normalmente sugli smartphone Android come sugli iPhone ma il disservizio si concretizza dopo l’inserimento del proprio codice di accesso segreto all’area personale. Dopo molta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) In questo mercoledì 11nonper i milioni di italiani che utilizzano lo strumento di gestione del loro conto bancario presso Poste Italiane. Ci sonoe anomalie anche per quanto riguardadedicata appunto alla gestione della carta di debito dell’istituto enell’area riservata delPoste.it. Insomma, i disservizi sono molteplici e per questo motivo, tanto più gravi. In che modononlicazione si apre normalmente sugli smartphone Android come sugli iPhone ma il disservizio si concretizza dopo l’inserimento del proprio codice di accesso segreto all’area personale. Dopo molta ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @CremaschiG contro Nathalie Tocci: 'È insopportabile quest'idea che ci sono solo i competenti e poi c… - RobertoBurioni : I farmaci antivirali possono essere utili non solo per curare l'infezione, ma anche per PREVENIRLA dopo una possibi… - x_juanstylvato5 : RT @iamyanchor: io non so come funziona in Spagna ma qui in Italia funziona così io posso criticare le cose italiane che vanno male tu no - giuliapupilla : @ainxmimi1 @miinelauva arco si che funziona ma per motivi di tempo non possono attivarlo, il pavimento sporco lo av… - AcVo_KA : @AGOURBI @MatteoLangella1 @XoniHazard @ShitPos93527936 vabbè ragazzi, non è che qualsiasi fondo o persona che ha un… -