Napoli, Zoff: "Ha avuto qualche appannamento e su Meret…"

Napoli, Zoff- l'Ex portiere si è espresso ai microfoni di 1station-Radio nella trasmissione di Luca Cerchione, parlando di Napoli e non solo. LE SUE PAROLE "Ha avuto qualche blackout in casa che è stato determinante. La squadra si è espressa quasi sempre bene, non so da cosa sia determinato, ma è successo. Fiducia a Spalletti, per me, perché ha portato la squadra in Champions, ha i suoi meriti". Ancora fiducia anche a Meret? "Non lo so, sono stufo di sentire che i portieri sono forti perché giocano con i piedi. Vorrei sentire che lo siano perché giocano anche con i piedi. Il portiere non deve rischiare niente in assoluto, è inutile se dribbli l'attaccante per quattro volte e poi prendi gol alla quinta. È un di più, bisogna partire da presupposti diversi. Il rischio non può correrlo il portiere, non è ...

