Molestie all’adunata degli alpini, arriva la prima denuncia. Polemica per le donne Pd di Rimini che si “dissociano dai toni accusatori” (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è una prima denuncia per le Molestie all’adunata degli alpini a Rimini. E le attiviste di Non una di meno hanno fatto sapere che non sarà l’ultima: “Stiamo incontrando gli avvocati e le persone che vogliono denunciare”. La prima a presentarsi dai carabinieri è stata una 26enne, accompagnata dall’avvocato e da un’amica che ha assistito alla scena: la ragazza, come riferito dall’agenzia Ansa, ha detto di essere stata circondata e aggredita da tre persone sabato pomeriggio in mezzo alla folla. La denuncia al momento è contro ignoti e si procede per Molestie. Sono state più di 150 le segnalazioni raccolte da Nudm dopo l’adunata dello scorso weekend. Molestie, palpeggiamenti, commenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è unaper le. E le attiviste di Non una di meno hanno fatto sapere che non sarà l’ultima: “Stiamo incontrando gli avvocati e le persone che voglionore”. Laa presentarsi dai carabinieri è stata una 26enne, accompagnata dall’avvocato e da un’amica che ha assistito alla scena: la ragazza, come riferito dall’agenzia Ansa, ha detto di essere stata circondata e aggredita da tre persone sabato pomeriggio in mezzo alla folla. Laal momento è contro ignoti e si procede per. Sono state più di 150 le segnalazioni raccolte da Nudm dopo l’adunata dello scorso weekend., palpeggiamenti, commenti ...

