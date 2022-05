LIVE Juventus-Inter 0-1, Finale Coppa Italia 2022 in DIRETTA: Barella sblocca dalla distanza! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Juventus che prova ad alzare il baricentro. 7? Gooooooooooool, Barellaaaaaaaaaaaaaa, destro dalla distanza di Barella che trova il secondo palo, Juventus-Inter 0-1. 5? Inizio di partita molto confuso, molti errori tecnici. 3? Inter che prova a gestire il possesso palla. 1? Inizia la partita! 20.57 La partita sta per iniziare! 20.55 Giocatori che entrano in campo! 20.53 Tra poco l’inno della competizione. 20.50 Squadre che si preparano per l’ingresso in campo. 20.47 Bastoni non è stato rischiato per questa partita, sarà disponibile nelle ultime due. 20.43 La Coppa Italia potrebbe essere l’unico trofeo da vincere per entrambi, se il Milan conquista lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9?che prova ad alzare il baricentro. 7? Gooooooooooool,aaaaaaaaaaaaa, destrodistanza diche trova il secondo palo,0-1. 5? Inizio di partita molto confuso, molti errori tecnici. 3?che prova a gestire il possesso palla. 1? Inizia la partita! 20.57 La partita sta per iniziare! 20.55 Giocatori che entrano in campo! 20.53 Tra poco l’inno della competizione. 20.50 Squadre che si preparano per l’ingresso in campo. 20.47 Bastoni non è stato rischiato per questa partita, sarà disponibile nelle ultime due. 20.43 Lapotrebbe essere l’unico trofeo da vincere per entrambi, se il Milan conquista lo ...

