Isola 2022, tra Estefania e Roger cala il gelo: colpa delle pulci nell'orecchio di Laura Maddaloni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Colpo di scena all'Isola dei Famosi 2022: Estefania fa marcia indietro su Roger. nell'ultima puntata di lunedì 9 maggio, Laura Maddaloni è stata eliminata dal televoto e Ilary... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Colpo di scena all'dei Famosifa marcia indietro su'ultima puntata di lunedì 9 maggio,è stata eliminata dal televoto e Ilary...

Advertising

petergomezblog : Sardegna, milioni di cavallette sull’isola: “Situazione fuori controllo. Colpiscono i campi e lasciano il deserto d… - tamicheA1 : RT @tg2rai: #Procida capitale della cultura 2022 e non solo. Il Tg2 alla scoperta dell'identità enograstronomica e paesaggistica dell'isola… - GiorgettiDavide : RT @LVDA_Acid: “Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dato l'ordine di assaltare l'isola di Zmeiny (attacco respinto) su consigl… - ISOLA_2022 : @sunsetl87942354 SICURAMENTE ME LO SONO PERSO GRAZIE ?? - tg2rai : #Procida capitale della cultura 2022 e non solo. Il Tg2 alla scoperta dell'identità enograstronomica e paesaggistic… -