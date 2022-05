Insigne al concerto di Rocco Hunt | il toccante saluto ai tifosi | “Manca poco…”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Lorenzosaluta idel Napoli aldi: “Oramaipoco, forza Napoli“. Il capitano azzurro a fine stagione lascerà il club di Aurelio De Laurentiis e si traferirà a Toronto, ma il suo legame con la città resterà indissolubile. Proprio nella serata di ieri, Massimo Ugolini ha contestato l’addio dida Napoli, dicendo che si poteva fare qualcosa di più. Insomma la storia poteva finire in modo diverso, anche perché si pensava che il giocatore che indossa la fascia di capitano, nato a Napoli, potesse diventare una vera e propria bandiera azzurra. Invece il lieto fine non c’è stato eandrà a giocare in Mls. Maal...

ha partecipato aldi Rocco Huntmercoledì farà festa d'addio con 200 invitati Domenica col Genoa Spalletti riserverà standing ovation aI tifosi del Napoli si ...E proprio in virtù di quel momento, con il saluto a tutto lo stadio che avverrà domenica in occasione della sfida col Genoa,si è lasciato andare ad un breve ed emozionante discorso: 'Come ...Domenica ultima partita al Maradona per Lorenzo Insigne, che ieri ha salutato Napoli al concerto del repper Rocco Hunt: ecco cosa pensano i napoletani.INSIGNE CONCERTO – Lorenzo Insigne saluterà Napoli domenica pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, quando giocherà l’ultima in casa contro il Genoa. Pillole di addio sono state lasciate in ...