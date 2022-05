I media ucraini ammettono | “Zelensky ci impone dei limiti”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Siamo l’Italia, il Paese in cui la politica decide quali talk show debbano andare avanti e quali, leggi Cartabianca, chiudere i battenti. Dunque non dovrebbe se il governo ucraino limita la libertà di stampa nel pieno di una guerra. Noi lo diciamo da tempo: occhio, perché così come esiste la propaganda russa – ed esiste eccome – bisogna guardarsi pure da quella ucraina. Che sarà “buona”, sarà “giustificata”, sarà “in buona fede”. Ma pur sempre di propaganda si tratta. Non si tratta solo di notizie verificate o meno. Di questo ve ne avevamo parlato all’inizio della guerra, quando circolarono immagini fake e notizie ancor meno confermate, spacciate però dai quotidiani per vere. Un esempio: i “martiri” dell’isola dei Serpenti, mai morti. Il punto è che da mesi non facciamo altro che parlare del ruolo dei giornalisti russi, del loro essere fonte di disinformazione, di essere piegati e ...