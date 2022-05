Google Pixel 6a ufficiale: arriva in Italia in estate a circa 500 euro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Google annuncia il nuovo modello “low cost” della famiglia Pixel. In Usa costerà 449$, in Italia il prezzo ancora non c’è ma arriva in estate. Ecco cosa aspettarsi ... Leggi su dday (Di mercoledì 11 maggio 2022)annuncia il nuovo modello “low cost” della famiglia. In Usa costerà 449$, inil prezzo ancora non c’è main. Ecco cosa aspettarsi ...

Advertising

Digital_Day : Le camere del Pixel 4, il cervello del Pixel 6 - androidworldit : Il Pixel economico arriva anche in Italia a fine luglio: - infoitscienza : Google Pixel: quali aggiornamenti arriveranno nel 2022 - infoitscienza : Google Pixel, ecco tutti gli aggiornamenti previsti per il 2022 - infoitscienza : Google Pixel: stanno per arrivare una serie di aggiornamenti -