Gigi Dall’Igna, Ducati: “Gomme sgonfie di Bagnaia? Siamo in regola” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La polemica sulla pressione delle Gomme ha investito, anche, la Ducati di Francesco Bagnaia. Il fatto sarebbe accaduto due settimane, durante il weekend della MotoGP andato in scena a Jerez de la Frontera. L’indiscrezione è giunta dal portale motosportmagazine.com che ha citato, senza ovviamente nominarli, un ingegnere e un team manager di due squadre differenti che hanno puntato il dito contro la scuderia rossa di Borgo Panigale. Gigi Dall’Igna ha voluto rispondere alle accuse in prima persona. Le parole di Gigi Dall’Igna di Ducati Ecco le parole del Direttore Generale delle Corse di Ducati riportate da La Gazzetta dello Sport: “È vero che esiste un’obbligatorietà minima della pressione, ma in questo momento, utilizzando ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) La polemica sulla pressione delleha investito, anche, ladi Francesco. Il fatto sarebbe accaduto due settimane, durante il weekend della MotoGP andato in scena a Jerez de la Frontera. L’indiscrezione è giunta dal portale motosportmagazine.com che ha citato, senza ovviamente nominarli, un ingegnere e un team manager di due squadre differenti che hanno puntato il dito contro la scuderia rossa di Borgo Panigale.ha voluto rispondere alle accuse in prima persona. Le parole didiEcco le parole del Direttore Generale delle Corse diriportate da La Gazzetta dello Sport: “È vero che esiste un’obbligatorietà minima della pressione, ma in questo momento, utilizzando ogni ...

Advertising

Roberta07love : 1/2 Gigi Dall’Igna : “È vero che esiste un’obbligatorietà minima della pressione,ma utilizzando ogni Casa un tipo d… - giovannizam : #MotoGP scoppia il caso 'pressioni gomme': è l'argomento de #lanotiziainprimafila su @Moto_it : secondo me ha ragio… - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: DUCATI NEL MIRINO - La pressione delle gomme diventa tema di dibattito in MotoGP. Gigi Dall'Igna risponde a chi accusa Duc… - infoitsport : MotoGP, accuse di brogli per Ducati: Gigi Dall'Igna risponde - corsedimoto : DUCATI NEL MIRINO - La pressione delle gomme diventa tema di dibattito in MotoGP. Gigi Dall'Igna risponde a chi acc… -