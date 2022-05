“É sempre mezzogiorno”: gyoza in salsa ponzu di Francesca Marsetti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la pausa forzata, dovuta ad una forte influenza della conduttrice, si torna nel bosco, nel mondo fatato del mezzogiorno di Rai1. A condurci in cucina, come sempre, Antonella Clerici, che raggiunge Francesca Marsetti, che ci prepara un piatto di origini giapponesi, riadattato. Ecco gli gyoza in salsa ponzu. Ingredienti 250 g farina 0, 115 g acqua tiepida, sale Ripieno: 150 g cavolo cinese, 150 g macinato di maiale, 1 spicchio d’aglio, 1 cipollotto, 1 cucchiaio di olio di sesamo, 2 cucchiai di salsa di soia, 30 g zenzero fresco, 10 g fecola di patate 120 ml mirin, 1 pezzo di alga kombu, 15 g katsuobushi, 1 cucchiaino di aceto di riso, 100 g salsa di soia, 50 ml acqua, scorza d’arancia, erba cipollina Procedimento Prepariamo la ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la pausa forzata, dovuta ad una forte influenza della conduttrice, si torna nel bosco, nel mondo fatato deldi Rai1. A condurci in cucina, come, Antonella Clerici, che raggiunge, che ci prepara un piatto di origini giapponesi, riadattato. Ecco gliin. Ingredienti 250 g farina 0, 115 g acqua tiepida, sale Ripieno: 150 g cavolo cinese, 150 g macinato di maiale, 1 spicchio d’aglio, 1 cipollotto, 1 cucchiaio di olio di sesamo, 2 cucchiai didi soia, 30 g zenzero fresco, 10 g fecola di patate 120 ml mirin, 1 pezzo di alga kombu, 15 g katsuobushi, 1 cucchiaino di aceto di riso, 100 gdi soia, 50 ml acqua, scorza d’arancia, erba cipollina Procedimento Prepariamo la ...

