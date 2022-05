E' Aquilano il Campione Ragionale di Karate FIJLKAM

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Aquila - Ancora successi per il Centro Polisportivo Giovanile, Filippo Morelli classe 2010 si laureaRegionaledispecialità kata. Domenica 8 maggio 2022 si sono svolti a Pescara presso il Palazzetto dello Sport dedicato a Papa Giovanni Paolo II, i Campionati Regionali diper la categoria esordienti (nati anni 2009-2010). Filippo Morelli, allenato dai Maestri Benedetto Arnone ed Armando Matarelli del CPGAL’Aquila, ha conquistato il titolo diRegionale superando i suoi diretti avversari con più di un punto di differenza. La prova di Filippo non ha concesso possibilità ad i suoi avversari e per il 2022 sarà lui a rappresentare l’Abruzzo alle Finali Nazionali che ...