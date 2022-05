Da Odessa a Mariupol: quali sono i porti dell'Ucraina bloccati dai russi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il blocco dei porti ucraini è una delle conseguenze più gravi della guerra. Il paese è uno degli hub mondiali del mercato dei cereali e di alcune materie prime come neon, palladio e titanio. Senza il grano ucraino si rischia una crisi alimentare globale che interesserebbe decine di milioni di persone, specie nei paesi dell’area mediorientale e del Nord Africa – senza contare il rialzo dei prezzi delle granaglie a livello globale dovuto alla contrazione dell’offerta. Dopo l’invasione del 24 febbraio, la Federazione russa è riuscita a occupare due dei principali porti dell’Ucraina sul Mar d’Azov, Mariupol e Berdyansk, a cui si aggiunge quello di Kherson sul Mar nero. Gli altri hub principali, a partire da ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il blocco deiucraini è unae conseguenze più gravia guerra. Il paese è uno degli hub mondiali del mercato dei cereali e di alcune materie prime come neon, palladio e titanio. Senza il grano ucraino si rischia una crisi alimentare globale che interesserebbe decine di milioni di persone, specie nei paesi’area mediorientale e del Nord Africa – senza contare il rialzo dei prezzie granaglie a livello globale dovuto alla contrazione’offerta. Dopo l’invasione del 24 febbraio, la Federazione russa è riuscita a occupare due dei principalisul Mar d’Azov,e Berdyansk, a cui si aggiunge quello di Kherson sul Mar nero. Gli altri hub principali, a partire da ...

