(Di mercoledì 11 maggio 2022) "Non si può pensare di arrivare a una pace sulla base di una resa. Lapuò essere vinta, ma il popolo ucraino deve essere sostenuto, aiutato e finanziato", dice il direttore del Foglio, Claudio, ospite al Tg2 Post. Il mondo doposi sta già determinando. "La Russia guidata daè uno stato con cui sarà difficile fare affari e avere rapporti anche dopo la, se le sanzioni resteranno", e per questo "è necessariolasul lato militare, economico e umanitario". "Non basta essere atlantisti", dice poicommentando la visita del premier Mario Draghi negli Stati Uniti da Joe Biden, un "intra partner": "Bisogna credere anche nell'Europa come grande forma di protezione capace di ...

Advertising

AugustoBisegna : Su la guerra in Ucraina “non dobbiamo avere paura di dire la parola vincere” - d’accordo su tutta la linea con Cera… - PFerrario : Claudio Cerasa recensisce ‘La guerra all’occidente’ di Douglas Murray - BBelli57 : @claudiocerasa Caro Cerasa, se ne accorge adesso? I nemici da abbattere sono due: la monade della #Guerra animata d… - siculiano80 : I #liberali de noantri,in realtà fasci imboscati,si riempiono la bocca con la parola #competenza Però sulla guerra… - Ferraristefano : RT @ilfoglio_it: 'La guerra all’occidente': il saggio che bisognerebbe regalare alle scuole per riacquistare un po' più di orgoglio e perde… -

Il Foglio

In studio si confrontano con Di Mare: Claudio, direttore del quotidiano Il Foglio, Giovanni ... e approfondire oltre le cronache, le ragioni storiche, economiche e geopolitiche dellatra ...Progetti come quello di Palermo Pura possono influenzare l'atteggiamento dei singoli." Per Andreae Matilde Buffa, fondatori del movimento Rifiuta i Rifiuti Palermo, "è unacontro i ... Cerasa: "La guerra contro Putin si può vincere. Armare la democrazia whatever it takes" Il direttore del Foglio ospite a Tg2 Post. "Il popolo ucraino deve essere sostenuto, aiutato e finanziato. L'incontro Biden-Draghi è l'incontro di europeismo e atlantismo" ...“Quello di oggi è un mondo che soffre ma dopo la guerra, a certe condizioni ... l'Ucraina nel campo giusto per creare nuovo ordine mondiale – aggiunge Cerasa – Quest'ordine sta nascendo, non per ...