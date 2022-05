Ceferin: «Superlega? Per almeno vent’anni non se parla» (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Per me, questo progetto è finito una volta per tutte o almeno per i prossimi 20 anni. Non so cosa accadrà dopo». In occasione del Congresso Uefa a Vienna, il presidente dell’ente europeo del calcio, Aleksander Ceferin, torna sul tema della Superlega, già trattato nel suo discorso iniziale («quando la Uefa affronta i milionari che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Per me, questo progetto è finito una volta per tutte oper i prossimi 20 anni. Non so cosa accadrà dopo». In occasione del Congresso Uefa a Vienna, il presidente dell’ente europeo del calcio, Aleksander, torna sul tema della, già trattato nel suo discorso iniziale («quando la Uefa affronta i milionari che L'articolo

