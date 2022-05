Azzurri a Cesena dopo 13 anni contro l’Ungheria (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – Lo stadio ‘Dino Manuzzì di Cesena si appresta ad accogliere la Nazionale a 13 anni di distanza dall’ultima volta. Martedì 7 giugno, con fischio d’inizio alle 20.45, nella città romagnola si giocherà Italia-Ungheria, secondo impegno degli Azzurri nella Uefa Nations League. L’ultima volta della Nazionale al ‘Manuzzì è datata 18 novembre 2009, quando l’Italia superò 1-0 la Svezia in amichevole con un gol di Giorgio Chiellini. Nei tre precedenti a Cesena gli Azzurri hanno sempre vinto, realizzando 9 gol e tenendo la porta inviolata.– foto Image –(ITALPRESS). Cosche di ‘Ndrangheta radicate a Roma, 43 misure cautelari Scuola, 22.788 studenti ucraini in Italia Ucraina, missili colpiscono ancora Odessa Scicli, domani uffici comunali chiusi L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – Lo stadio ‘Dino Manuzzì disi appresta ad accogliere la Nazionale a 13di distanza dall’ultima volta. Martedì 7 giugno, con fischio d’inizio alle 20.45, nella città romagnola si giocherà Italia-Ungheria, secondo impegno deglinella Uefa Nations League. L’ultima volta della Nazionale al ‘Manuzzì è datata 18 novembre 2009, quando l’Italia superò 1-0 la Svezia in amichevole con un gol di Giorgio Chiellini. Nei tre precedenti aglihanno sempre vinto, realizzando 9 gol e tenendo la porta inviolata.– foto Image –(ITALPRESS). Cosche di ‘Ndrangheta radicate a Roma, 43 misure cautelari Scuola, 22.788 studenti ucraini in Italia Ucraina, missili colpiscono ancora Odessa Scicli, domani uffici comunali chiusi L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? Gli #Azzurri tornano a #Cesena dopo 13 anni: da domani in vendita i tagliandi per Italia-Ungheria… - quotidianodirg : #Sport #Cesena Azzurri a Cesena dopo 13 anni contro l’Ungheria - ValPotter87_28 : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ??? Gli #Azzurri tornano a #Cesena dopo 13 anni: da domani in vendita i tagliandi per Italia-Ungheria del 7 giug… - stefano_gatto97 : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ??? Gli #Azzurri tornano a #Cesena dopo 13 anni: da domani in vendita i tagliandi per Italia-Ungheria del 7 giug… - cagliarilivemag : Azzurri a Cesena dopo 13 anni contro l'Ungheria -