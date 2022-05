Attacco hacker russo ai siti italiani, Senato, Difesa ed altri (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ore 19.20 - La conferma dall'intelligence hacker russi hanno attaccato e colpito i principali siti istituzionali italiani. Tra questi il Senato, il Ministero della Difesa, altri enti e persino alcune scuole. Indirizzi privati sarebbero poi stati postati su Telegram Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ore 19.20 - La conferma dall'intelligencerussi hanno attaccato e colpito i principaliistituzionali. Tra questi il, il Ministero dellaenti e persino alcune scuole. Indirizzi privati sarebbero poi stati postati su Telegram

Advertising

TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - ultimoraLIVE : Attacco Hacker, Stato Maggiore Difesa precisa: 'sito in manutenzione'. Inaccessibile anche la pagina dell’Iss, inda… - monicaintre : RT @Stefani21565813: Attacco hacker ai siti web del Ministero della Difesa e del Senato. L'attacco è stato rivendicato dal collettivo russ… -