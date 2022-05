Una squadra – Il film (2022): è ora di celebrare la Coppa Davis del ’76. (Di martedì 10 maggio 2022) Titolo originale: Una squadra Anno: 2022 Nazione: Italia Genere: documentario Casa di produzione: Fandango, Sky, Luce Cinecittà Distribuzione: Luce Cinecittà, Fandango Durata: 74? Regia: Domenico Procacci Sceneggiatura: Domenico Procacci, Lucio Biancatelli, Sandro Veronesi, Giogiò Franchini Fotografia: Gherardo Gossi Montaggio: Giogiò Franchini Musiche: Mauro Pagani Attori: Corrado Barazzutti... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 10 maggio 2022) Titolo originale: UnaAnno:Nazione: Italia Genere: documentario Casa di produzione: Fandango, Sky, Luce Cinecittà Distribuzione: Luce Cinecittà, Fandango Durata: 74? Regia: Domenico Procacci Sceneggiatura: Domenico Procacci, Lucio Biancatelli, Sandro Veronesi, Giogiò Franchini Fotografia: Gherardo Gossi Montaggio: Giogiò Franchini Musiche: Mauro Pagani Attori: Corrado Barazzutti... Source

Advertising

SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Faremo un mercato brillante, voglio una squadra cazzutissima' #SkySport #DeLaurentiis… - PietroMazzara : ?????? Una partita meravigliosa del #Milan. Squadra mai disunita anche dopo lo svantaggio. #Tonali sindaco - gippu1 : Verona si conferma città talismano per il #Milan, che da lì iniziò nel 1987 e nel 2002 due grandi cicli vincenti. I… - _mariomariano_ : @LomastroLuigi Poi son pareri, ma non riesco a classificare una squadra che in due anni è stata una delle due migli… - AleAlfa73 : RT @90ordnasselA: “Il Presidente ha inviato a tutti i dipendenti una mail a chiunque volesse aderire,a seguire la squadra all’Olimpico. In… -