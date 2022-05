Ultime Notizie – Ucraina, negoziatore Kiev: “Trattative ferme, approccio Mosca sia più realista” (Di martedì 10 maggio 2022) “Il negoziato tra Ucraina e Russia al momento è congelato. Probabilmente è necessario che questa seconda fase della guerra si esaurisca perché possa riprendere. I russi nell’Est stanno provando a metterci pressione: appena capiranno che non ci riescono, diventeranno più realisti. Lo scambio di prigionieri, i corridoi umanitari e il ritorno dei nostri cittadini portati in Russia, invece, sono attività che proseguono”. A dichiararlo, in un’intervista a ‘Repubblica’, è Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Volodymyr Zelensky e capo della delegazione diplomatica Ucraina al tavolo delle Trattative. Sui tempi di una ripresa, precisa: “Può essere in qualsiasi momento. Basta che la Russia abbia un approccio più adeguato rispetto a cosa sta accadendo dal punto di vista militare e di politica ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “Il negoziato trae Russia al momento è congelato. Probabilmente è necessario che questa seconda fase della guerra si esaurisca perché possa riprendere. I russi nell’Est stanno provando a metterci pressione: appena capiranno che non ci riescono, diventeranno più realisti. Lo scambio di prigionieri, i corridoi umanitari e il ritorno dei nostri cittadini portati in Russia, invece, sono attività che proseguono”. A dichiararlo, in un’intervista a ‘Repubblica’, è Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Volodymyr Zelensky e capo della delegazione diplomaticaal tavolo delle. Sui tempi di una ripresa, precisa: “Può essere in qualsiasi momento. Basta che la Russia abbia unpiù adeguato rispetto a cosa sta accadendo dal punto di vista militare e di politica ...

