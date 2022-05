Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 3.325 contagi e 9 morti: bollettino 10 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 3.325 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Si registrano inoltre altri 9 morti. 486 i casi confermati con tampone molecolare e 2.839 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.120.126 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.067.711 (95,3% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.742 tamponi molecolari e 17.773 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,2% è risultato positivo. Sono invece 4.609 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 72,1% è risultato positivo. Gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 3.325 i nuovidainsecondo ildi, 10. Si registrano inoltre altri 9. 486 i casi confermati con tampone molecolare e 2.839 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.120.126 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.067.711 (95,3% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.742 tamponi molecolari e 17.773 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,2% è risultato positivo. Sono invece 4.609 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 72,1% è risultato positivo. Gli ...

