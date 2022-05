Omicidio Alice Scagni | c’è un altro filone | i tempi d’attesa alla Salute mentale

Advertising

alice_cosm : RT @GiulioSiamoNoi: 44 anni fa l'omicidio di #PeppinoImpastato. Davanti ai depistaggi, al fango, alle difficoltà enormi la sua famiglia non… - infoitinterno : Omicidio Alice, chiesa gremita per il funerale: l'ultimo saluto dei genitori - infoitinterno : Omicidio Alice, il sindacato di polizia: 'Gesto disumano che si verifica raramente' - infoitinterno : Genova, omicidio di Alice, quella lunga telefonata tra il padre della vittima e la polizia - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Omicidio ##Vanzaghello: si segue la pista del -

Genova " Nel mirino dei pm che indagano per cercare di capire se la morte diScagni, la contabile di 42 anni dilaniata di coltellate dal fratello Alberto la sera del primo maggio in via Fabrizi a Quinto, poteva essere evitata non c'è soltanto l'operato della polizia ma ...... il disoccupato di 42 anni che la sera del primo maggio ha ucciso la sorellasotto casa con ... La madre, il giorno dopo l', aveva raccontato di avere più volte telefonato alle forze dell'...La madre, il giorno dopo l'omicidio, aveva raccontato di avere più volte telefonato alle forze dell'ordine e di avere anche chiesto aiuto all'igiene mentale a inizio aprile. Era stato fissato un ...Verrà sentito, oltre agli agenti, anche lo stesso personale che avrebbe fissato un appuntamento il 2 maggio per Alberto Scagni: il giorno dopo all'omicidio della sorella Alice, uccisa da Alberto la ...