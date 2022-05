Molestie all’adunata degli alpini a Rimini | Guerini | “Gravissimo” Schlein replica all’Ana | “Non servono le denunce per intervenire”

(Di martedì 10 maggio 2022) A quasi due giorni dalla fine dell’adunata, le oltre 150 segnalazioni diraggiungono anche i tavoli della politica. Ci sono volute ben più di 24 ore perché il ministro della Difesa Lorenzodecidesse di prendere posizione, nel silenzio dei leader nazionali e l’imbarazzo delle istituzioni locali. Ma di fronte alle decine di storie raccolte dalle femministe di Non una di meno e riportate dai giornali, l’esponente del governo ha diffuso una nota e superato di fatto la stessa Associazione nazionale. “I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati”, ha dichiarato. “È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso ...

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - repubblica : Rimini, salgono a 150 le denunce di molestie all'adunata degli Alpini: 'Oscenità e aggressioni' [di Ilaria Venturi] - newsbiella : Il Presidente Fulcheri degli Alpini di Biella sulle presunte molestie all'Adunata - enjolrasimp : RT @stanzaselvaggia: Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’aduna… -

... che organizza le adunate del corpo militare italiano che si svolgono ogni anno in una città diversa, ha commentato le accuse die abusi arrivate da oltre cento donne presentidi ...... non è stata presentata ad oggi nessuna denuncia rispetto alle presuntelanciate sui social network relativamentedegli Alpini di Rimini. Non solo, eravamo presenti'evento in ...