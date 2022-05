Meteo Campania, assaggio d’estate con l’anticiclone africano: le previsioni (Di martedì 10 maggio 2022) Meteo Campania: passata una breve instabilità, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un netto aumento delle temperature. Meteo Campania assaggio d’estate sull’Italia. Secondo le previsioni Meteo, un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e potrebbe assumere una configurazione un po’ anomala, portando temperature estive e sole soprattutto al Nord e parte Leggi su 2anews (Di martedì 10 maggio 2022): passata una breve instabilità, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un netto aumento delle temperature.sull’Italia. Secondo le, un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e potrebbe assumere una configurazione un po’ anomala, portando temperature estive e sole soprattutto al Nord e parte

