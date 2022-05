Meteo, aria africana in risalita sull’Italia: le regioni più calde nei prossimi giorni (Di martedì 10 maggio 2022) Anticipo d'estate fino a domenica al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud il tempo sarà ancora sottotono con temperature più fiacche. Il caldo, atteso da mercoledì 11 maggio, sarà importante con valori di circa 10 gradi oltre la media climatica.Le regioni più caldeL’anticiclone africano si espanderà soprattutto al Nord e al Centro. Il Veneto sarà una delle regioni più calde dove i termometri toccheranno i 32 gradi. Temperature simili le troveremo anche in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna. Sfioreremo i 30 gradi in tutto il Nord Ovest e in Toscana. Qualche grado in meno su tutte le altre regioni.Si preannuncia un’estate roventeI maggiori centri previsionali a lungo termine, tra cui il famoso centro europeo di Reading in Inghilterra, preannunciano un’estate 2022 con temperature molto elevate, ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 10 maggio 2022) Anticipo d'estate fino a domenica al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud il tempo sarà ancora sottotono con temperature più fiacche. Il caldo, atteso da mercoledì 11 maggio, sarà importante con valori di circa 10 gradi oltre la media climatica.LepiùL’anticiclone africano si espanderà soprattutto al Nord e al Centro. Il Veneto sarà una dellepiùdove i termometri toccheranno i 32 gradi. Temperature simili le troveremo anche in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna. Sfioreremo i 30 gradi in tutto il Nord Ovest e in Toscana. Qualche grado in meno su tutte le altre.Si preannuncia un’estate roventeI maggiori centri previsionali a lungo termine, tra cui il famoso centro europeo di Reading in Inghilterra, preannunciano un’estate 2022 con temperature molto elevate, ...

