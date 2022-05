Mercedesz nella bufera per essere all’Isola con la mamma in ospedale: parla Eva (Di martedì 10 maggio 2022) In queste ore, Mercedesz Henger è stata presa di mira da molti utenti del web per la sua decisione di andare comunque all’Isola dei Famosi malgrado sua mamma Eva Henger fosse ricoverata in ospedale in condizioni gravi a seguito di un’incidente. Sulla faccenda, però, ha deciso di intervenire mamma Eva. Quest’ultima, infatti, è stata in collegamento con Barbara D’Urso nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ed ha raccontato come siano andate davvero le cose. Eva Henger difende Mercedesz dalle accuse degli hater Eva Henger ha subito un grave incidente d’auto, a seguito del quale hanno perso la vita due persone. Lei e suo marito sono stati portati all’ospedale in condizioni piuttosto gravi. Entrambi, infatti, riportano molteplici fratture per cui dovranno ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 10 maggio 2022) In queste ore,Henger è stata presa di mira da molti utenti del web per la sua decisione di andare comunquedei Famosi malgrado suaEva Henger fosse ricoverata inin condizioni gravi a seguito di un’incidente. Sulla faccenda, però, ha deciso di intervenireEva. Quest’ultima, infatti, è stata in collegamento con Barbara D’Ursopuntata di ieri di Pomeriggio 5 ed ha raccontato come siano andate davvero le cose. Eva Henger difendedalle accuse degli hater Eva Henger ha subito un grave incidente d’auto, a seguito del quale hanno perso la vita due persone. Lei e suo marito sono stati portati all’in condizioni piuttosto gravi. Entrambi, infatti, riportano molteplici fratture per cui dovranno ...

