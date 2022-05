“LDA e Carola” Amici 21 | caos a pochi giorni dalla finale Esplode la protesta del pubblico

(Di martedì 10 maggio 2022) Incredibile quanto sta succedendo nelle ultime ore ad ‘21’. Lasi avvicina e l’entusiasmo delanche, ma non tutti i telespettatori sono felici, infatti si sono registrate diverse proteste adall’atto conclusivo del talent show di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria sono sei allievi, che dunque si sfideranno fino alla fine per cercare di aggiudicarsi il successo e succedere così alla ballerina Giulia Stabile, vincitrice di ‘20’ a scapito del fidanzato Sangiovanni. Prima di parlarvi delladi ‘21’ e le relative proteste, la ballerina Serena ha fatto spaventaree presenti in studio quando ha avuto un incidente. La danzatrice della squadra guidata da Lorella Cuccarini ...

Giulia93399173 : @DesyRiggi03 @RACCONTERODITEX La mia finale quando è iniziato il serale era: Alex Sissi Lda Christian Carola - Sabry_4678_ : @RACCONTERODITEX Carola,Luigi,Lda e Alex?? - camiluddsx : RT @xsemprefamosa: Stavo pensando a quando LDA disse a Carola “Se tu sei scarsa qua dobbiamo andarcene tutti. Non deve rimanere più nessuno… - Mairim212 : @Giullola95 @RubySussex Tanto chi gli vuole davvero bene c'è..Carola Lda Crytical....e Michele - Laurettaspni : @elizha323 ha mandato via carola lda e nunzio e poi ha fatto il televoto, penso sia indicativo, nessuno dei tre doveva vincere -

Amici 21,fuori dalla finale: le contestazioni social Quando ormai mancano pochi giorni all'attesa finale di Amcii 21 , prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, si fa sempre più accesa la ...... 29,84% di share Amici 21, gli allievi nella scuola Albe Alex Luigi Michele Serena Sissi Gli allievi eliminati Alice Gio Montana Calma Christian John Erik Leonardo Aisha CryticalNunzio ... Amici 21, LDA e Carola Puddu finalisti mancati/ Esplode la polemica contro la giuria! Proteste social per il passaggio in finale della coppia Albe-Serena: il pubblico di Amici avrebbe preferito altri ballerini e cantanti ...LDA e Carola Puddu sono coinvolti in una polemica social sulla finale di Amici 21: ecco cosa accade, tra le contestazioni del web ...