La vedova di Christopher Reeve è morta di cancro 17 mesi dopo di lui lasciando orfano il giovane figlio

Leggi su it.newsner

(Di martedì 10 maggio 2022) Sentiamo spesso parlare dei figli delle celebrità e di quanto assomiglino ai loro genitori. Dalle figlie gemelle di Michael J. Fox alla figlia adolescente di Julia Roberts, e perfino il nipote di Elvis Presley. Tantissimi dei discendenti delle celebrità spesso ci traggono in inganno per via della somiglianza con i loro genitori/nonni. Will,ventinovenne di, non è solamente la fotocopia di suo padre, ma sta anche lavorando sodo per portare avanti ciò che il padre ha iniziato. Purtroppo il ragazzo è stato costretto ad affrontare la morte di entrambi i genitori quando aveva solamente 13 anni. Getty ImagesChe aspetto ha un eroe? Per milioni di persone cresciute tra gli anni ’70 e gli anni ’80, un eroe ha il volto di. La sua interpretazione del ...