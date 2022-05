Isola 16: l’opinione di Isa sulla quindicesima puntata (Di martedì 10 maggio 2022) Sentite Edoardo e Nicolas, questo non è un villaggio turistico e voi non fate ridere (cit), quindi non ci provate mai più a farmi lo scherzo che mi avete fatto ieri sera perché davvero mi viene un coccolone! Cioè ma io ho proprio sofferto fisicamente nel vederli scannarsi in quel modo, ma è stato come se, che vi posso dire, Chandler e Joey litigassero in Friends (effettivamente lo hanno fatto e ho sofferto per ogni singolo istante di quegli episodi), ho avuto proprio male al cuore! Per motivi diversi Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sono praticamente due dei miei naufraghi preferiti, e sin dall’inizio ho amato molto il loro rapporto proprio perché le vedo due persone così diverse caratterialmente che insieme si completano e migliorano, con Edoardo può ‘alleggerire’ il mood serioso di Nicolas e allo stesso tempo può imparare da lui ad essere più riflessivo e introspettivo. Vederli ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022) Sentite Edoardo e Nicolas, questo non è un villaggio turistico e voi non fate ridere (cit), quindi non ci provate mai più a farmi lo scherzo che mi avete fatto ieri sera perché davvero mi viene un coccolone! Cioè ma io ho proprio sofferto fisicamente nel vederli scannarsi in quel modo, ma è stato come se, che vi posso dire, Chandler e Joey litigassero in Friends (effettivamente lo hanno fatto e ho sofferto per ogni singolo istante di quegli episodi), ho avuto proprio male al cuore! Per motivi diversi Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sono praticamente due dei miei naufraghi preferiti, e sin dall’inizio ho amato molto il loro rapporto proprio perché le vedo due persone così diverse caratterialmente che insieme si completano e migliorano, con Edoardo può ‘alleggerire’ il mood serioso di Nicolas e allo stesso tempo può imparare da lui ad essere più riflessivo e introspettivo. Vederli ...

