Internazionali d’Italia Roma 2022 | Italia in cerca di vittorie dopo un lunedì difficile Esordio per Djokovic e Ruud

Leggi su oasport

(Di martedì 10 maggio 2022)unabbastanza amaro per i colori azzurri (solo Fabio Fognini è riuscito a passare il turno), è già tempo di una nuova giornata agli. Sulla terra rossa disi disputeranno quest’oggi diversi match parecchio interessanti e il divertimento di certo non mancherà. È il giorno del debutto di Jannik Sinner. La stella azzurra (n.13 ATP) sfiderà sul campo centrale nell’ultimo match di giornata (non prima delle 20:30) lo spagnolo Pedro Martinez (n.40 del ranking). Chi vince affronterà poi ai sedicesimi di finale Fabio Fognini. Sinner partirà favorito per la sfida odierna, ma non sarà sicuramente una partita facile. Tra l’altoatesino e lo spagnolo non ci sono precedenti. Sempre in campo maschile, scenderà in campo per i colori azzurri ...