Internazionali d’Italia 2022 oggi: orari 10 maggio, ordine di gioco, programma in chiaro, tv, streaming (Di martedì 10 maggio 2022) Si svolgerà quest’oggi un’altra intensa giornata agli Internazionali d’Italia 2022. Sulla terra rossa di Roma si disputeranno diversi match interessanti, tra cui quelli d’esordio di Novak Djokovic, Jannik Sinner, Casper Ruud e Andrey Rublev. Oltre a Sinner, scenderanno in campo altri italiani: Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti in singolare e le coppie Bolelli/Fognini, Nardi/Sonego, Cobolli/Forti e Paolini/Trevisan in doppio. I match più importanti del torneo maschile saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, con i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), su Canale 20 per quanto riguarda la partita di Sinner contro Martinez e in diretta streaming su Sky Go, NOW, e su Sportmediaset.it e Infinity (con queste ultime due coperture inerenti alla partita di Sinner). In campo ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Si svolgerà quest’un’altra intensa giornata agli. Sulla terra rossa di Roma si disputeranno diversi match interessanti, tra cui quelli d’esordio di Novak Djokovic, Jannik Sinner, Casper Ruud e Andrey Rublev. Oltre a Sinner, scenderanno in campo altri italiani: Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti in singolare e le coppie Bolelli/Fognini, Nardi/Sonego, Cobolli/Forti e Paolini/Trevisan in doppio. I match più importanti del torneo maschile saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, con i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), su Canale 20 per quanto riguarda la partita di Sinner contro Martinez e in direttasu Sky Go, NOW, e su Sportmediaset.it e Infinity (con queste ultime due coperture inerenti alla partita di Sinner). In campo ...

Advertising

emmaraducanu_uk : Just posted a photo @ Internazionali BNL d'Italia - zazoomblog : Internazionali d’Italia 2022 al via. Ecco dove seguirli in TV - #Internazionali #d’Italia #seguirli - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Most unpredictable match for tomorrow Tereza Martincova vs Amanda Anisimova - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Popcorn match for tomorrow Emma Raducanu vs Bianca Andreescu - infoitsport : Internazionali d'Italia, Fognini batte Thiem e vola ai sedicesimi -