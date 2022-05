Gratta e vinci, colpo di fortuna in un bar: compra un biglietto e fa una vincita da sogno (Di martedì 10 maggio 2022) Decisamente fortunato l’acquirente di questo Gratta e vinci: il premio che ha vinto è da davvero da sogno. Tutti i dettagli. Lo scorso sabato la Dea Bendata ha baciato una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 10 maggio 2022) Decisamenteto l’acquirente di questo: il premio che ha vinto è da davvero da. Tutti i dettagli. Lo scorso sabato la Dea Bendata ha baciato una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

cappai_luca : Le cose sono due: o la Finanza controlla se i gratta e vinci si possono smagnetizzare oppure controlla le mie carte. - cappai_luca : Le cose sono due: o la Finanza controlla se i gratta e vinci si possono sagnetizzare oppure controlla le mie carte. - cappai_luca : Ma nessuno si è chiesto se questi gratta e vinci sono come le mie carte? - reteversilia : Figli in cerca d'aiuto per genitori anziani malati di slot machine o Gratta e vinci - romatoday : Gratta e vinci fortunato a Piana del Sole: vale quasi 2 milioni di euro -