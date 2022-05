Fiamme Gialle, premiati alla Guardia di Finanza Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – Si è svolta oggi, a Roma, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, del Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Flavio Aniello e di numerosi Presidenti delle competenti Federazioni, la Cerimonia di premiazione degli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica 2021 ed invernale 2021/2022. Sono stati premiati le medaglie olimpiche Sofia Goggia (sci alpino), ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – Si è svolta oggi, a Roma,presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Comandante Generale delladi, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, del Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, del Comandante del Centro Sportivo delladi, Gen. B. Flavio Aniello e di numerosi Presidenti delle competenti Federazioni, la Cerimonia di premiazione degli atleti dei Gruppi Sportiviche si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica 2021 ed invernale 2021/2022. Sono statile medaglie olimpiche(sci alpino), ...

