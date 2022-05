Crotone | cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione per Baby Sitters

(Di martedì 10 maggio 2022) La professione dirappresenta l’enorme sensibilità amorevole che si ha nei confronti dei bambini. Coniugare la professionalità alla sensibilità personale e all’amore per i bambini sono state le linee guida deldipropedeutico all’istituzione di un Albo Comunale dei e delle. Protagoniste quindici operatrici che, questa mattina, hanno ricevuto l’attestato di frequenza neldi unapresso la Sala Consiliare. Su proposta della Commissione Pari Opportunità, la Giunta Comunale aveva disposto di procedere alla costituzione di un Albo Comunale affinché le famiglie potessero reperire operatrici ed operatori professionali ai quali affidare i propri figli sia in via occasione, sia nei periodi o nelle fasce ...

