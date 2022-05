Ascoli-Benevento in tv: data, orario e diretta streaming, turno preliminare play-off Serie B 2021/2022 (Di martedì 10 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ascoli-Benevento, match valevole per il turno preliminare dei play-off del campionato italiano di Serie B 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dell’ultimo posto per la Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 13 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo. Noi di Sportface seguiremo il match e vi forniremo una diretta testuale. TABELLONE ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per ildei-off del campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dell’ultimo posto per laA. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 13 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. Noi di Sportface seguiremo il match e vi forniremo unatestuale. TABELLONE ...

Advertising

TheCap98 : Entusiasmo ad Ascoli. Biglietti per Ascoli - Benevento finiti dopo praticamente un’ora! @Lega_B #Ascoli - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Benevento, Vigorito: 'Possiamo vincere ad Ascoli' - ottopagine : Benevento, allenamento in vista di Ascoli. Caserta valuta Glik (FOTO) #Benevento - Max_Mogavero : #Benevento, partirà fra poco più di un''ora la corsa al biglietto per il match di #Ascoli: si punta al record di sa… - Max_Mogavero : #Benevento, prime prove di formazione per Caserta: diversi nodi da sciogliere, Glik verso il rientro, Forte verso i… -