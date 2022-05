Addio struggente a Laura Gennaccari, morta a 16 anni. Il dolore e lo sgomento degli amici di una vita (Di martedì 10 maggio 2022) Tanti fiori, tante lacrime, un dolore insopportabile, inaccettabile, sguardi sgomenti. Nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Roma per l’ estremo saluto a Laura Gennaccari c’era una folla attonita e ancora impietrita dalla tragedia che ha colpito la figlia sedicenne del nostro amico e collega Federico, che a lungo ha collaborato con la nostra testata. Un lutto che sentiamo cucito sulla nostra pelle. Lo sconforto dipinto sui volti, un’atmosfera sospesa, irreale e tanti tanti amici di una vita, parenti, colleghi, militanti, tutti avvolti da un dolore cieco. Folla di amici in lacrime C’erano tanti ragazzi e ragazze che piangevano a calde lacrime come bambini l’amica Laura, la compagna di scuola, gli amici del canottaggio con cui ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Tanti fiori, tante lacrime, uninsopportabile, inaccettabile, sguardi sgomenti. Nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Roma per l’ estremo saluto ac’era una folla attonita e ancora impietrita dalla tragedia che ha colpito la figlia sedicenne del nostro amico e collega Federico, che a lungo ha collaborato con la nostra testata. Un lutto che sentiamo cucito sulla nostra pelle. Lo sconforto dipinto sui volti, un’atmosfera sospesa, irreale e tanti tantidi una, parenti, colleghi, militanti, tutti avvolti da uncieco. Folla diin lacrime C’erano tanti ragazzi e ragazze che piangevano a calde lacrime come bambini l’amica, la compagna di scuola, glidel canottaggio con cui ha ...

