Tra diritto e diritti Disinformazione e piattaforme digitali

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 maggio 2022) Come contrastare laonline? E’ sempre più complesso rispondere nella network society, lì dove ilsconta una storica difficoltà nel regolare in modo tempestivo ciò che accade in rete. Il conflitto russo-ucraino, l’accordo raggiunto dal trilogo sul Digital Services Act (DSA) e i tanti processi che investono l’infosfera hanno riacceso il dibattito sulla, on e offline. Un fenomeno che è sempre più un rompicapo per istituzioni, giuristi e gatekeeper. La, foriera di quella intrinseca capacità di manipolare i meccanismi informativi, consente di influire sui processi elettorali, sulle dinamiche del sistema democratico e sull’agenda setting, alternando i confini tra informazione e opinione. Questa capillarità si traduce in un dibattito che tocca ambiti e settori ...