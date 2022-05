Terrorismo: Casellati, 'anni di piombo stagione lacerante, Italia non ha ceduto a paura' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'esperienza del Terrorismo è per definizione un attentato alle libertà costituzionali, a quelle individuali come a quelle collettive. Per questo, gli anni di piombo sono stati per l'Italia una stagione lacerante. Ad essere messa alla prova era la tenuta stessa della società e delle Istituzioni. Eppure, l'Italia non ha ceduto al metodo della paura. Si è ancorata a quei valori di democrazia, giustizia, legalità e solidarietà che aveva faticosamente conquistato nell'esperienza della Liberazione". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della celebrazione a Montecitorio della Giornata della memoria delle vittime del Terrorismo. "Valori -ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'esperienza delè per definizione un attentato alle libertà costituzionali, a quelle individuali come a quelle collettive. Per questo, glidisono stati per l'una. Ad essere messa alla prova era la tenuta stessa della società e delle Istituzioni. Eppure, l'non haal metodo della. Si è ancorata a quei valori di democrazia, giustizia, legalità e solidarietà che aveva faticosamente conquistato nell'esperienza della Liberazione". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, in occasione della celebrazione a Montecitorio della Giornata della memoria delle vittime del. "Valori -ha ...

