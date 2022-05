Stasera su Sky divertitevi con quattro amici poco di buono che si improvvisano rapinatori. Ma c'è la sorpresa (Di lunedì 9 maggio 2022) Una commedia leggera e divertente su un gruppo di amici, guardie giurate, che si improvvisano ladri per una questione di amicizia. (Im)perfetti criminali di Alessio Maria Federici, Stasera su Sky Cinema e in streaming su Now, guarda ai prototipi dei cosiddetti heist movie (raducibile in italiano come “film del colpo grosso”), ai mitici Soliti ignoti e al più recente Ocean’s Eleven. Leggi anche › “Il contadino cerca moglie” 2022: Stasera in tv le presentazioni dei concorrenti Il film ci conduce verso il colpo a una gioielleria da parte di quattro amici poco raccomandabili. Sembra andare tutto per il verso giusto fino all’intoppo che fa ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Una commedia leggera e divertente su un gruppo di, guardie giurate, che siladri per una questione dizia. (Im)perfetti criminali di Alessio Maria Federici,su Sky Cinema e in streaming su Now, guarda ai prototipi dei cosiddetti heist movie (raducibile in italiano come “film del colpo grosso”), ai mitici Soliti ignoti e al più recente Ocean’s Eleven. Leggi anche › “Il contadino cerca moglie” 2022:in tv le presentazioni dei concorrenti Il film ci conduce verso il colpo a una gioielleria da parte diraccomandabili. Sembra andare tutto per il verso giusto fino all’intoppo che fa ...

Advertising

BernyZb : RT @vh1italia: Festeggiamo il compleanno del frontman dei Depeche Mode, Dave Gahan, in grande stile! ???? Ti aspettiamo per una rotazione sp… - vh1italia : Festeggiamo il compleanno del frontman dei Depeche Mode, Dave Gahan, in grande stile! ???? Ti aspettiamo per una rot… - SkyItalia : Io stasera: amici, vi va una serata tranquilla davanti alla tv?? Io domattina:? ? L'Assistente di Volo - The Flight… - notizie36601426 : #Film stasera in TV da non perdere lunedì 9 maggio 2022 - Sky Tg24 - SkyTG24 : Film stasera in TV da non perdere lunedì 9 maggio 2022 -