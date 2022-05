Reggina | comunicato dei calciatori sull’ammutinamento | “Falso Dichiarazioni gravissime”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Negli scorsi giorni il dottor Michele Spinella, funzionario della Procura, intervistato da Antenna Febea aveva parlato di un ammutinamento da parte della squadra dellaai tempi della gestione Aglietti, a causa del mancato accordo sui premi partita. In risposta a queste, il club calabrese ha emanato un duroche esprime le voci dei: “In merito ad alcunerilasciate da un addetto ai lavori all’interno di una emittente radiofonica, e riportate in seguito da varie testate online, idella1914 intendono precisare quanto segue. -Lein questione, così come riportate, sono di una gravità unica e rappresentano un insopportabile insulto alla ...

I calciatori della, tramite la società, in unhanno fornito la propria versione dei fatti in merito alla vicenda legata ai premi in denaro In casa, a qualche giorno dallo scossone legato all'...E poi ilripercorre a grandi linee la storia imprenditoriale relativa alla società ... rilevando con l'impiego di consistenti capitali lache, già in passato satellite del pianeta ...Atleti della Reggina accusati di ammutinamento per una richiesta non accolta di premi in denaro: «Rispediamo al mittente tali gravi accuse» ..."Il presidente Gallo ha commesso tanti errori ed ha scelto collaboratori che nulla hanno a che fare con il calcio. La Reggina non deve sparire" ...