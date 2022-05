Putin ha detto anche troppo. E c’è da preoccuparsi (Di lunedì 9 maggio 2022) Il discorso di Vladimir Putin per la parata del 9 maggio è stato al centro dell’attenzione a livello globale, perché si attendeva l’annuncio della mobilitazione generale. Non è accaduto, e non è la prima volta che il presidente russo utilizza questo tipo di suspense a proprio favore, ma il discorso non è stato meno privo di significato. Il tono, innanzitutto: il Putin del 9 maggio è lo stesso del 21 e del 24 febbraio, per scelta di termini, per accenti e per espressioni. Nel breve messaggio davanti ai ranghi serrati nella Piazza Rossa, si rivendica la giustezza dell’operazione speciale, collegandola ad altri momenti della storia russa. Il presidente ha citato Minin e Pozharsky, che cacciarono i polacchi dal Cremlino nel 1612, la battaglia di Borodino contro Napoleone, i numerosi sanguinosi episodi della Grande guerra patriottica (la Seconda guerra ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Il discorso di Vladimirper la parata del 9 maggio è stato al centro dell’attenzione a livello globale, perché si attendeva l’annuncio della mobilitazione generale. Non è accaduto, e non è la prima volta che il presidente russo utilizza questo tipo di suspense a proprio favore, ma il discorso non è stato meno privo di significato. Il tono, innanzitutto: ildel 9 maggio è lo stesso del 21 e del 24 febbraio, per scelta di termini, per accenti e per espressioni. Nel breve messaggio davanti ai ranghi serrati nella Piazza Rossa, si rivendica la giustezza dell’operazione speciale, collegandola ad altri momenti della storia russa. Il presidente ha citato Minin e Pozharsky, che cacciarono i polacchi dal Cremlino nel 1612, la battaglia di Borodino contro Napoleone, i numerosi sanguinosi episodi della Grande guerra patriottica (la Seconda guerra ...

Advertising

NicolaPorro : ??Davvero la Nato ha sabotato l’accordo Zelensky-Putin per la cessione della Crimea? Leggete bene cosa ha detto Stol… - rulajebreal : Putin per 3 volte ha detto NO al Papa rispetto ai corridoi umanitari…Ma per i “pacifisti” putiniani è colpa di Bide… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - STERICCHIARDI : RT @elevisconti: #Putin ha sostanzialmente detto che la sua è una #guerrapreventiva, come quella degli USA in Iraq. Trovo surreale il fatto… - ultimo1973 : RT @assurdistan: Putin ha fatto il famoso sulla piazza rossa. Ha detto che ha stato ampiamente frainteso e comunque é colpa della NATO. F… -