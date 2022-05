Oroscopo giornaliero | 9 maggio 2022

(Di lunedì 9 maggio 2022) La luna in Leone si oppone a Saturno in Acquario alle 8:39 del mattino, incoraggiandoci a stabilire confini e concentrarci sulle nostre responsabilità. Stiamo navigando in ostacoli emotivi: alcune persone possono sentirsi abbastanza distaccate o distaccate, mentre altre sentono il bisogno di raffreddarsi su qualcosa, ma la luna entra nel segno logico terrestre Vergine alle

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oroscopo giornaliero: 8 maggio 2022 #8maggio #oroscopo @CLAUDIA77565778 - periodicodaily : Oroscopo giornaliero: 8 maggio 2022 #8maggio #oroscopo @CLAUDIA77565778 - zazoomblog : Oroscopo giornaliero: 8 maggio 2022 - #Oroscopo #giornaliero: #maggio - infoitcultura : Oroscopo giornaliero: 8 maggio 2022 - periodicodaily : Oroscopo giornaliero: 7 maggio 2022 #7maggio #oroscopo -

Benvenuti nella rubrica dedicata all'di Branko . Anche questa settimana giunge al termine, curiosi di sapere che cosa hanno in serbo gli astri per voi Quali segni zodiacali concluderanno la settimana in maniera ...Benvenuti nella rubrica dedicata all'di Branko . Inizia il tanto atteso weekend, che novità ci sono per voi Le stelle consigliano ai nativi dell'Ariete di conoscere gente nuova e di non sottovalutare gli incontri di ...Un mese di maggio non cominciato nel migliore dei modi per alcuni segni dello zodiaco. La Luna nuova nel segno del Toro è stata molto favorevole per tutti ...L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 maggio 2022. In primo piano le analisi astrologiche inerenti il secondo giorno dell'attuale settimana. Allora, curiosi di ...