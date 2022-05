NASCAR | Goodyear 400 | Logano | vittoria vintage con polemica

(Di lunedì 9 maggio 2022) Lascopre come ogni anno il suo lato amarcord al Darlington Raceway, nel “Throwback Weekend”. La400 è un tripudio di livree classiche e celebrative, e per quest’anno abbiamo anche un finale “vecchia maniera”. All’ultimo giro, Joeybussa al paraurti di William Byron, lo manda a muro e gli soffia la. È il secondo successo stagionale per l’alfiere Penske, già trionfatore al Clash di Los Angeles. Non mancano le polemiche a fine gara, con un Byron giustamente scontento per la mossa del rivale. Tyler Reddick conclude in seconda posizione, precedendo la sorpresa del giorno Justin Haley. Kevin Harvick, Chase Elliott, Christopher Bell, Michael McDowell, Ricky Stenhouse Jr, Austin Dillon e Daniel Suarez chiudono la top ten. La gara dura quasi tre ore e mezza, con 24 cambi di leader e nove ...

svkrhub : Mentre i bambini vanno a dormire dopo la F1 gli adulti stanno guardando la Goodyear 400 al Darlington Raceway della NASCAR Cup Series -

... ha detto Jim France, presidente e CEO della. ' Con Hendrick Motorsports, Chevrolet e, abbiamo la squadra, il costruttore e il pneumatico più vincenti nella storia della. Non ......nastri di partenza della 24 Ore di Le Mans 2023 L'iniziativa vede il sostegno della, di Hendrick Motorsports (uno dei team più vincenti della Cup Series), dell'IMSA, di Chevrolet e di

The rich history of Darlington Raceway was front-and-center during Sunday's Goodyear 400. The track's popular annual throwback weekend managed to deliver once again as NASCAR Hall of Famers Richard ...