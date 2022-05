Napoli | il Barcellona di nuovo su Fabian Ruiz | in passato De Laurentiis aveva chiesto 60 milioni

Advertising

CalcioOggi : Calciomercato Napoli, mossa del Barcellona: ora può cambiare il futuro - Spazio Napoli - CorSport : 'Il #Barcellona pronto a tornare su #FabianRuiz: c'è il via libera di #Xavi' ?? - NapoliCM : ???? Napoli Calciomercato: Fabian Ruiz, addio in estate? Pressing Barcellona ??? - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, mossa del Barcellona: ora può cambiare il futuro #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - napolipiucom : Dalla Spagna - Il Barcellona vuole Fabian Ruiz, Xavi dà il via libera #FabianRuiz #napoli #ForzaNapoliSempre… -

Il gol di Fabian Ruiz al Torino non sarà di certo ricordato come il più importante della stagione del, pur avendo blindato in via quasi definitiva il terzo posto in classifica della squadra di Spalletti, già certa da due turni del ritorno in Champions League dopo due anni di assenza ed ora ...Ildi Xavi torna su Fabian Come racconta AS, ilè di nuovo interessato a Fabian , apprezzato dall'allenatore Xavi : Tutte le news sul calciomercatoe sul...Dopo l’ottima stagione disputata sotto la guida di Luciano Spalletti, Fabian Ruiz potrebbe dire addio al Napoli durante la prossima finestra di calciomercato. Il giocatore ha il contratto che scadrà n ...Il Barcellona sta pensando concretamente a Fabiàn per la prossima stagione. La conferma arriva dal portale iberico AS, e la notizia è riportata ...