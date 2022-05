MOVIOLA – Fiorentina-Roma, Karsdorp su Gonzalez: Guida dà rigore. Ma non c’è chiaro ed evidente errore (Di lunedì 9 maggio 2022) Un episodio da MOVIOLA al Franchi in occasione di Fiorentina-Roma, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Gonzalez punta Karsdorp e cade in area: Guida fa giocare, ma viene richiamato dal var. C’è un leggerissimo contatto, ma il direttore di gara è a due passi e valuta l’episodio. Non c’è chiaro ed evidente errore. Non c’è la fattispecie che giustifichi la concessione di un rigore che appare molto generoso. Sbaglia Banti al Var a richiamare Guida e per la Roma la partita è subito in salita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Un episodio daal Franchi in occasione di, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022.puntae cade in area:fa giocare, ma viene richiamato dal var. C’è un leggerissimo contatto, ma il direttore di gara è a due passi e valuta l’episodio. Non c’èed. Non c’è la fattispecie che giustifichi la concessione di unche appare molto generoso. Sbaglia Banti al Var a richiamaree per lala partita è subito in salita. SportFace.

