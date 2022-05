Milano si smarca dalla russofobia

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 maggio 2022) Seppur in sordina, sabato 7 maggio è accaduto un piccolo miracolo a. A 400 metri di distanza dall'Università Bicocca, che il primo marzo aveva cancellato un corso sul sommo scrittore Fëdor Dostoevskij (salvo poi fare un piccolo dietrofront, peraltro inuitle), al Teatro Arcimboldi si è tenuto un tributo alla grande cultura russa, a cui hanno partecipato fianco a fianco ballerini russi e ucraini. In tempi didilagante, nel teatro milanese è stata omaggiata la memoria di un ballerino russo (Rudolf Nureyev) da due ballerini russi (le étoiles Natalia Osipova e Danil Siimkin), con musiche di grandi musicisti russi (Pyotr Ciajkovskij, Sergej Prokofiev e Sergej Rachmaninov). Senza alcuna contestazione, polemica o protesta. Anzi. Danil Siimkin in «Le bourgeois» (foto Giovanni Daniotti). Gli oltre 1.500 spettatori hanno seguito ...