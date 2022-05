Lulù Selassié cambia vita: “C’è una novità…”, colpo di scena in arrivo? (Di lunedì 9 maggio 2022) Per la principessa del GF VIP sembrano arrivate grandi novità. Una ripartenza in pieno stile per Lulù Selassié, ecco cosa sta combinando Lulù Selassié (Mediaset Infinity)Dopo gli ultimi avvenimenti, per Lulù Selassié non deve essere un bel periodo. La relazione con Manuel Bortuzzo, che dentro la casa sembrava crescere di giorno in giorno, è drammaticamente finita poco tempo dopo la finale del GF VIP. Tra di loro sembrano esserci diverse questioni aperte, soprattutto in merito al ruolo dei parenti di Manuel a cui Lulù affida la colpa della loro separazione. Nelle ultime ore, però, per Lulù sembra essere arrivata una bella notizia, che aspettava da tanto: potrebbe essere il definitivo salto di carriera. Ecco cosa sta succedendo. Lulù ... Leggi su specialmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Per la principessa del GF VIP sembrano arrivate grandi novità. Una ripartenza in pieno stile per, ecco cosa sta combinando(Mediaset Infinity)Dopo gli ultimi avvenimenti, pernon deve essere un bel periodo. La relazione con Manuel Bortuzzo, che dentro la casa sembrava crescere di giorno in giorno, è drammaticamente finita poco tempo dopo la finale del GF VIP. Tra di loro sembrano esserci diverse questioni aperte, soprattutto in merito al ruolo dei parenti di Manuel a cuiaffida la colpa della loro separazione. Nelle ultime ore, però, persembra essere arrivata una bella notizia, che aspettava da tanto: potrebbe essere il definitivo salto di carriera. Ecco cosa sta succedendo....

Advertising

Mara81141992941 : @mikz89632 @lulu_selassie Non so a voi non riesco a vedermi le puntate. - AlberoPaola : @lulu_selassie Lulù ti ho seguito sin dal primo giorno del Grande Fratello sei speciale tu non puoi immaginare quan… - RealGossipland : Barù sbugiarda Manuel dopo l'addio a Lulù: ecco cosa è successo sui social DETTAGLI QUI - RealGossipland : Lulù in ospedale: torna ad avere problemi alimentari seri dopo Manuel DETTAGLI QUI - LadyS2022 : @MaryC_Zi @queen_adnknesh @lulu_selassie @JessySelassie @ClariHaile Adorerei un docu show su di loro!!! Amazooonnnnnnnn a rapporto -

Manuel Bortuzzo con l'ex, un video non lascia dubbi: ieri sera hanno fatto Difatti ormai il ragazzo è stato preso di mira dal momento in cui ha deciso di troncare la sua storia d'amore con Lulù Selassié . Su twitter c'è anche chi ha dichiarato di credere che per lanciare il ... Manuel Bortuzzo: la frecciatina a Mara Venier Secondo i rumor in circolazione c'entrerebbe l'intervista fatta poche ore prima da Bortuzzo a Verissimo, dove aveva parlato del rapporto (naufragato) con Lulù Selassié . Molti sui social credono che ... Gossip News Difatti ormai il ragazzo è stato preso di mira dal momento in cui ha deciso di troncare la sua storia d'amore con. Su twitter c'è anche chi ha dichiarato di credere che per lanciare il ...Secondo i rumor in circolazione c'entrerebbe l'intervista fatta poche ore prima da Bortuzzo a Verissimo, dove aveva parlato del rapporto (naufragato) con. Molti sui social credono che ... Lul Selassi dopo essere stata lasciata da Manuel Bortuzzo non dorme Ma non ce lho con lui